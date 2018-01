O lado certo da história e a memória 26 Jan, 2018, 15:37 João Fernando Ramos

A RTP 2 está a emitir a nova temporada da série Uma Aldeia Francesa, que nos leva pela viagem terrível da segunda Grande Guerra. É um retrato impressivo de uma França que se dividiu, tentou sobreviver, colaborou com os nazis e depois se foi agarrando a um pequeno grupo que conseguiu liderar politicamente o que restava de tantas fraturas.

A série está agora nesse pós-guerra, onde ser resistente tem vários rótulos. Ser comunista, mesmo resistente, é um estigma ou uma grande qualidade. Os colaboracionistas vestem outra capa e lá se enamoram com o novo poder para fazer outros negócios.



É um retrato histórico claro, com muitos rostos, que nos mostra o melhor e o pior desta nossa raça de humanos, que se adapta com demasiada facilidade aos novos tempos, sem os questionar.



Até o simples livro de história das crianças da escola é reescrito para as novas gerações aprenderem de outra forma, escondendo a ideia de que uma boa parte dos franceses colaboraram com os nazis.



O manual que as crianças conhecem transforma toda a nação em grandes adeptos da resistência.



Uma Aldeia Francesa faz esse retrato, lançando um mar de dúvidas e questões sobre o significado de cada uma das decisões que tomamos ao longo da nossa vida. Vão lá ver. É sempre depois do Jornal 2 que começa às 21.30.



Na mesma linha, na mesma RTP2, seguimos recentemente a leitura de Fernando Rosas dos dias do império, com um olhar inédito para tantas coisas que desconhecíamos deste que foi o "nosso imenso Portugal", no passado recente.



A história ajuda sempre a perceber os nossos dias, o problema é a forma como ela é contada e que intenção tem quem a vai escrevendo.

Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.