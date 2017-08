Saber viver melhor com o turismo 18 Ago, 2017, 09:33 João Fernando Ramos

Nestas férias rumei a alguns dos mais bonitos pedaços deste país. Vila Viçosa, com uma recuperação irrepreensível do património e os sabores do Alentejo, o castelo de Monsaraz, um dos mais bonitos de um Portugal cheio de turistas, com excelentes acessos, bom estacionamento, grande oferta gastronómica e cultural. É um exemplo, mesmo ali ao lado do Alqueva ainda com um imenso potencial para receber visitantes. Depois Évora Monte, um diamante à espera da melhor lapidação. Poucos se aventuram ainda por ali e ainda falta fazer algum do trabalho que distingue o castelo de Monsaraz. Pelo caminho ficou uma bela caldeirada em Peniche, mesmo em dia de festa e uma passagem pelos Jardins do Éden, uma das gigantescas ideias de Joe Berardo que vale uma boa tarde de deleite de olhar.

Para fim de viagem, depois das praias de que não vou aqui falar, Sintra. A serra tem tudo, até um transito caótico, turistas a desistirem de entrar nos palácios e museus perante as filas intermináveis. Não se entende como é que o trânsito ainda não foi retirado da vila, condicionando-se o acesso à Pena e à zona do Castelo apenas a veículos de utilização comunitária. É uma aventura, muito pouco agradável, tentar ser ali turista. A vila tem tudo de bom. Belos alojamentos bem no centro, restaurantes exemplares, a paisagem, os palácios, os museus, mas não pode ter tantos carros por ali.



Assisti a demasiados casos de estrangeiros a saírem desiludidos com a tentativa de ver um dos mais emblemáticos pontos deste nosso país. Não os podemos tratar assim se quisermos continuar a ter neste setor uma das mais poderosas alavancas para o crescimento da economia. É urgente clarificar a estratégia para levar quem cá vem a conhecer mais que as grandes cidades, criando condições exemplares de acesso e atendimentos nos locais mais emblemáticos. Consegui ver tudo em Sintra, com uma imensa dose de paciência, mas acho que só lá volto no dia em que já for proibido ir de carro a todo o lado. Férias são coisa apenas para boas aventuras.

