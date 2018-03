Um carrilhão a cair 08 Mar, 2018, 18:19 / atualizado em 08 Mar, 2018, 18:40 João Fernando Ramos

Mafra está no roteiro do património que o Jornal 2 está a fazer, apontando bons exemplos de preservação da nossa memória, mas também alertando para o que temos urgentemente que fazer. Na preparação destas emissões ficou claro que é preciso mesmo uma maior celeridade nas decisões e um orçamento na cultura que permita uma gestão consciente de toda esta nossa memória.

Mafra teve uma intervenção recente, com a renovação da sala do trono, uns acertos no telhado e na basílica, mas ainda falta o majestoso carrilhão.



Seria um crime deixar aqueles sinos cair, destruindo milhares de euros e um instrumento que nunca mais seria o mesmo.



O curioso é que o caso sobe ao palco mediático quando a RTP se cruza com um vistoso conjunto de fitas que afastava as pessoas da zona. A pressão levará os decisores a salvar o carrilhão.



Se isso acontecer, já valeu a pena a informação da RTP ter lançado este roteiro.



Já agora, bem mais perto dos centros de decisão, há trabalhos fundamentais a fazer no Palácio Nacional da Ajuda, onde chovia na bela sala do trono há muito pouco tempo.



Mas é preciso atrair mecenas, mudar mentalidades para se gastar mais no que herdamos de melhor e ter depois uma inteligente ocupação destes belos, mas dispendiosos espaços.



Neste roteiro, estaremos na próxima terça feira no Museu da Ciência em Coimbra e na Biblioteca Joanina, onde também há muito para fazer. No dia 20 em Mafra.

