Uma carta ao Pai Natal 14 Dez, 2017, 15:27 João Fernando Ramos

Meu caro. Espero que esta carta chegue antes do dia 24, ainda a tempo de ter um belo presente.

Digo isto porque não sei se os correios conseguem fazer chegar os meus pedidos a tempo. Infelizmente tem sido assim...



São as contas que chegam lá a casa depois da data de pagamento, o comprovativo do seguro do carro sempre atrasado, as encomendas que ficam com uma nota de "não atendeu" quando eu estava mesmo em casa, mas deve ter sido uma avaria momentânea da campainha.





É um serviço púbico, dirás tu Pai Natal. Pois é, mas vai de mal a pior, por muito que digam que não lá por Lisboa.





Mas perguntas tu se eu vivo longe da cidade? Não. Vivo numa das freguesias de uma das maiores cidades do país, mas que tem agora serviços de correio muito pouco regulares.





Perguntas se já reclamei? Claro que sim, mas nada mudou. No debate do dia ouvi dizer que esta é uma questão ideológica. Será. Tenho a ideologia de que os serviços públicos devem ser controlados por todos nós e que devem ser um exemplo de eficácia.





Perguntarás porque é que se privatizou, com a promessa de uma maior eficácia? Pois não sei que te diga, apenas sei que lá a casa as cartas não chegam a horas e ninguém resolve o problema. Se é que serve de algum conforto, percebo que o mesmo acontece a muitos, muitos portugueses que, como eu, começam a perder a paciência.





Se pagamos um serviço, o mínimo que podemos exigir é que funcione. Se o Estado privatizou e tem meios para controlar o respeito pelo contrato, então não será hora de agir?



Na esperança que esta carta te chega a horas, peço que este ano nos mandes uma dose razoável de vergonha na cara para enviar a quem vai permitindo que estas coisas se arrastem no tempo sem nenhuma solução. A febre privatizadora deveria ter dado lugar a uma imensa dose de regulação e controlo para não continuarmos a entregar os nossos impostos a quem não cumpre rigorosamente os compromissos de serviço público que assume.

