Aconteceu na TAP 16 Out, 2017, 15:40 Mário Rui Cardoso

A história de uma viagem em executiva com serviço de low cost.

Entre notícias de cancelamentos massivos de voos na Ryanair e falências da Air Berlin e da Monarch, deparei-me com o insólito, na TAP, ao fim de quase trinta anos a viajar na companhia aérea nacional. Foi em ligações com a Alemanha. Na viagem de ida, para Hamburgo, o voo ia com tripulação reduzida, sem serviço de bordo. As refeições, mais propriamente umas embalagens de cartão com uns snacks ligeiros, foram pré-distribuídas no avião, uma por assento.



Ainda mais surpreendente foi o regresso, de Munique para Lisboa, desta vez em executiva. A mesma embalagem com o mesmo snack. Pensei que devia ser engano, mas uma tripulante de bordo acabou logo com as dúvidas. Com notório incómodo, pôs-se a distribuir vouchers de 50 euros pelos passageiros da classe executiva, utilizáveis na compra de outra viagem na TAP num prazo de nove meses. Era uma compensação pelo facto de a companhia estar a prestar um serviço low cost a passageiros de executiva. Perguntei a razão e a mesma resposta: “Mil desculpas mas estamos com tripulação reduzida”. E porquê? “Folgas e férias de pessoal. Esperamos que em outubro esteja resolvido”. Mas que se quisesse podia beber alguma coisa. Só não havia álcool.



É impossível não pensar neste episódio à luz do que se está a passar no mercado europeu da aviação. A concorrência, feroz, já derrubou a Air Berlin e a Monarch. E a Ryanair não se sabe. O CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, assumiu o desejo de tornar a companhia alemã uma das três transportadoras que vão dominar o mercado europeu, da mesma maneira que a Delta, a United e a American já controlam o mercado americano. Esta semana, a Lufthansa deu mais um passo nessa estratégia, tornando pública a vontade de comprar 81 aviões e duas companhias subsidiárias da Air Berlin, Niki e LGW, uma operação que tem ainda de ser aprovada por Bruxelas.



O negócio é bom para os acionistas da Lufthansa, mas é duvidoso que o seja para os consumidores. Hoje, alguém que queira viajar de qualquer ponto da Alemanha para Viena já só tem, como opções principais, a Lufthansa, a Austrian, a Eurowings e a Niki, todas detidas ou controladas pela Lufthansa.



E a TAP, para onde vai? Habituei-me a ouvir, lá fora, os maiores elogios ao serviço prestado pela nossa companhia aérea. A empresa tem sido uma autêntica embaixadora de Portugal no mundo e um motivo de sustentado orgulho nacional.



Ainda há dias, pelo terceiro ano consecutivo, a TAP recebeu mais três World Travel Awards, os chamados “Óscares” do turismo mundial. Dificilmente se preservará esse prestígio com tripulações reduzidas. Mas há bons sinais e motivos para estar optimista. Porque já foi anunciada a contratação de 400 novos tripulantes de bordo, para estarem ao serviço a partir de 2018.

