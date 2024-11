Aprovada proposta que reforça resposta a idosos mas sem valorização salarial dos trabalhadores

A iniciativa teve `luz verde` da maioria dos deputados da Comissão de Economia e Finanças na parte em que se prevê que ao longo de 2025 seja feito um levantamento dos imóveis propriedade do Estado, nomeadamente do Instituto da Segurança Social, que podem integrar uma resposta social para as pessoas idosas.

Igualmente aprovada foi a criação de respostas públicas (centros de dia, estruturas residenciais para pessoas idosas - ERPI, ou centros ocupacionais) nas zonas com carência destes equipamentos e o reforço de vagas no serviço de apoio domiciliário e nas ERPI.

Todas estas medidas contempladas na proposta do BE foram aprovadas com os votos favoráveis de toda a oposição, com exceção da IL que se absteve. Já o PSD e o CDS-PP votaram contra.

Já a parte da medida que previa uma valorização salarial dos trabalhadores deste tipo de cuidados, foi rejeitada, com os votos contra do PSD e CDS-PP e a abstenção do PS e da IL, neste segundo dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).