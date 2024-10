Primeiro-ministro recusa estar a fazer "birra fiscal ou orçamental

Luís Montenegro falava na inauguração da unidade de transformação de pescado da Omni fish, em Peniche, o terceiro ponto de agenda que teve hoje de manhã neste município do distrito de Leiria, e em que nunca respondeu a perguntas da comunicação social.

"Já falei tanto hoje", disse, quando foi questionado pelos jornalistas à saída da empresa.

Do púlpito, o primeiro-ministro reiterou que, para o executivo que lidera, "a política fiscal é um instrumento de política económica", voltando a defender a necessidade de o país reduzir impostos para as empresas para ser mais competitivo e sobre o trabalho, em especial, os jovens para reter talento em Portugal.

"Quando nós falamos disto nós não estamos a fazer nenhuma birra fiscal ou orçamental, nós estamos mesmo a marcar uma diferença. Claro que eu não desconheço a realidade política que tenho pela frente, já sei que não tenho maioria absoluta no parlamento e já sei que o Governo terá de fazer uma aproximação com os outros partidos para nós podermos executar este plano. Mas o plano é este", sublinhou.

Montenegro quis aproveitar a inauguração desta nova unidade empresarial para também "vender o seu peixe", com uma única referência direta ao Orçamento do Estado para o próximo ano, que ainda tem aprovação incerta, precisamente devido às diferenças com o PS em matéria de redução do IRC.

"Para haver sucesso, para haver crescimento, para haver riqueza têm que colaborar todos, têm que colaborar os poderes públicos, têm que ter sentido responsabilidade, têm que saber perspetivar o futuro, têm que aprovar orçamentos do Estado, pois têm, e têm de prosseguir políticas amigas das empresas e amigas dos trabalhadores", afirmou.