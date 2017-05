RTP 30 Mai, 2017, 18:14 | Outras Modalidades

A convite de Pedro Sottomayor, único representante nacional da modalidade na versão adaptada, vêm a Portugal dois jogadores do Brasil, bem como um jogador alemão.



Os brasileiros Evandro Bonocchi e Matheus Sampei juntam-se a Pedro Sottomayor e vão disputar este torneio com Christian Nachtwey, o alemão que inventou uma cadeira de rodas especialmente concebida para proporcionar a pessoas com mobilidade reduzida o prazer de jogar golfe.



Trata-se do Powergolf, um equipamento que se adapta também à prática de outras modalidades como tiro e pesca, ou apenas a simples passeios.



Segundo Pedro Sottomayor, atleta português de golfe adaptado que participa no Circuito Europeu da modalidade, “mais que um torneio de golfe, a realização do 1.º Torneio Intercontinental de Golfe Adaptado tem como objectivo divulgar e dinamizar a prática deste desporto para pessoas com mobilidade reduzida, nos dois lados do Atlântico, e servir como exemplo de motivação”.