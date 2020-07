103.ª Volta a Itália começa na Sicília e termina com contrarrelógio em Milão

A ilha do Mediterrâneo vai albergar as quatro primeiras tiradas – no primeiro formato, pré-covid-19, a competição ia começar na Hungria -, sendo a inaugural um contrarrelógio e a terceira com uma chegada ao vulcão Etna.



Nas alterações registo ainda para uma nova chegada a Matera e no alto de Rocaraso, nas sexta e nona etapas, respetivamente.



Das quatro tiradas na alta montanha somente três terminam em altitude, em Madonna di Campiglio (17.ª), Laghi di Cancno (18.ª) e, sobretudo, Sestrière (20.ª).



Este penúltimo desafio da competição, com as subidas ao Col d’Agnello, a 2.732 metros de altitude, Col d’Izoard e Col de Montgenèvre, antes do final em Sestrière, só não decidirá o vencedor, face o crono do derradeiro dia.



Um contrarrelógio de 15,7 quilómetros entre Cernusco sul Naviglio e Milão.



A competição ia começar a 9 de maio em Budapeste, contudo, devido à pandemia da covid-19, passou para outubro, adiada como quase todo o calendário internacional.



Programa definitivo:



Dia/Etapa Percurso Quilómetros



------------------------------------------------------------------



3 out / 1.ª Monreale - Palermo 15 kms (CRI)



4 out / 2.ª Alcamo - Agrigento 150



5 out / 3.ª Enna - Etna 150



6 out / 4.ª Catania - Villafranca Tirrena 140



7 out / 5.ª Mileto - Camigliatello Silano 225



8 out / 6.ª Castrovillari - Matera 188



9 out / 7.ª Matera - Brindisi 143



10 out / 8.ª Giovinazzo - Vieste 200



11 out / 9.ª San Salvo - Roccaraso 208



12 out / Descanso



13 out / 10.ª Lanciano - Tortoreto Lido 177



14 out / 11.ª Porto Sant'Elpidio - Rimini 182



15 out / 12.ª Cesenatico - Cesenatico 204



16 out / 13.ª Cervia - Monselice 192



17 out / 14.ª Conegliano - Valdobbiadene 34 (CRI)



18 out / 15.ª Base Aerea Rivolto - Piancavallo 185



19 out / Descanso



20 out / 16.ª Udine - San Daniele del Friuli 229



21 out / 17.ª Bassano de Grappa - Madonna Campiglio 203



22 out / 18.ª Pinzolo - Laghi di Cancano 207



23 out / 19.ª Morbegno - Asti 251



24 out / 20.ª Alba - Sestriere 198



25 out / 21.ª Cernusco sul Naviglio - Milão 15,7