11º Campeonato da Europa de Padel joga-se no Estoril

Portugal prepara-se para receber pela segunda vez, o Campeonato da Europa de Padel. A Antena 1 acompanhou a apresentação do evento.



À margem da apresentação do evento Augusto Baganha, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) falou ao jornalista José Carlos Lopes sobre a competição e a atualidade do futebol em Portugal.



A 11ª edição do evento sob a chancela da Federação Internacional de Padel e Federação Portuguesa de Padel, organizado pela Smash Padel, vai decorrer no Clube de Ténis do Estoril, entre os dias 13 e 18 de novembro.



Depois de Portugal ter sido o anfitrião desta mesma prova, em 2009, exatamente no CT do Estoril, onde a seleção masculina alcançou então o terceiro lugar no pódio, a Federação Portuguesa de Padel voltou a candidatar-se e a merecer a confiança do organismo que tutela a modalidade internacionalmente.



A 11ª edição do Europeu de Padel contará com a participação de 15 seleções masculinas e 12 femininas na competição por Nações, decorrendo paralelamente a prova por duplas.



A seleção nacional feminina irá defender, em casa, o estatuto de campeã da Europa, conquistado há dois anos na Holanda, onde a França arrebatou o título na variante masculina.



A equipa feminina portuguesa, atual campeã europeia vai ter como adversárias na primeira fase no grupo D, a Áustria, Grã-Bretanha e República Checa, a seleção masculina ficou no Grupo A e vai defrontar a Holanda e a Grâ-Bretanha.



Ricardo da Silva Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel, quer ver as duas seleções nas respetivas finais do campeonato da Europa.





No total, durante os cinco dias do Europeu, vão estar em jogo 216 jogadores no novo complexo de padel do CT Estoril, composto por oito courts, um dos quais – court central - montado provisoriamente no recinto dos courts cobertos de ténis.