18 antigos jogadores da NBA acusados de fraude

Jamario Moon, Glen Davis e Sebastian Telfair estão entre os jogadores que, entre 2017 e 2020, ao serviço de equipas que disputam a NBA, terão cometido uma fraude no valor total de quatro milhões de dólares (cerca de 3,5 milhões de euros) com a apresentação de despesas médicas e atestados falsos de modo a serem reembolsados.



De acordo a justiça norte-americana, o caso seguiu para o tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque, onde irá decorrer o julgamento.



A mesma fonte não divulgou a existência de detenções, embora ainda hoje irá realizar-se uma conferência de imprensa dos procuradores responsáveis para revelar mais detalhes do caso.