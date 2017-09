29ª Meia-Maratona de Ovar a caminho dos recordes

Trata-se de uma das mais antigas provas de atletismo do país, organizada pelo AFIS (Atletas Fim de Semana).



Rui Pedro Silva com seis vitórias e Inês Monteiro com quatro são os recordistas de triunfos na cidade do azulejo.



O presidente do clube Luís Gama, em declarações à RTP revelou que à porta da trigésima edição um dos objetivos da corrida deste ano poderá ser a tentativa de fazer cair os recordes da prova de Luís Jesus (1h01m47s datado de 1995) e de Jéssica Augusto (1h09m13s-2011).



Presentes estarão os vencedores da corrida do ano passado Nuno Lopes e Filomena Costa para além, entre outros, de José Monteiro e Inês Monteiro.



Quanto ao percurso não sofrerá alterações e inclui passagens pela floresta, praia do Furadouro e Ria de Aveiro.



Mais uma vez farão parte desta festa vareira do atletismo a 17ª Caminhada “Cidade de Ovar” e a 22ª Mini Maratona “Correr pela Vida, Não à Droga”… mas este ano há uma novidade a 1ª Corrida do Azulejo, cujos detalhes foram enumerados por Luís Gama.



Já se corre nos bastidores a 29ª Meia-Maratona “Cidade de Ovar”, uma prova única no panorama nacional e no calendário do atletismo português.

Atual palmarés da prova:

Masculinos:



Rui Pedro Silva – 4

António Salvador – 3

Joaquim Pinheiro – 2

Luís Jesus – 2

Luís Feiteira – 2



Luciano Brito, João Lopes, Alcídio Costa, José Ramon Rey, Augustine Togouy, Antony Korir, Martin Sulle, Paulo Gomes, José Ramos, Eduardo Henriques, Rui Silva, Tiago Costa, Sérgio Silva, Rui Pinto e Nuno Lopes – 1 cada.



Femininos:



Inês Monteiro - 6

Albertina Dias – 3

Marina Bastos – 2

Fernanda Ribeiro – 2

Helena Sampaio – 2

Dulce Félix – 2



Alice Silva, Manuela Dias, Mónica Gama, Fernanda Marques, Rosa Oliveira, Ana Dias, Marisa Barros, Jéssica Augusto, Cláudia Pereira, Vanessa Fernandes e Filomena Costa – 1 cada.