470 de Diogo e Pedro Costa ganham nos Mundiais de vela

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 22:06 / atualizado em 09 Ago, 2018, 08:11 | Outras Modalidades

O barco português ocupa o 36.º lugar, com 110 pontos, distante dos 10 primeiros.



Os lusos mais bem poscionados em Aarhus continuam a ser Jorge Lima e José Costa, sextos posicionados em 49er, que hoje não teve qualquer regata.



No 470 feminino, Mafalda Pires de Lima e Mariana Lobato sofreram uma desclassificação e prosseguem em 42.º.



Em Laser Radial, Carolina João é 32.ª e no Laser Eduardo Marques marcou um quarto lugar no dia, subindo a 69.º. Mais atrás, Santiago Sampaio é 100.º e Tomás Pires de Lima o 123.º.