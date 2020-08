82.ª Volta a Portugal em bicicleta adiada para 2021

”, explicou a organização da principal prova velocipédica nacional.A edição de 2020 da prova rainha do ciclismo nacional, que deveria decorrer entre 29 de julho e 9 de agosto, foi adiada, em 25 de junho último, para datas a determinar, tendo, em 16 de julho, a FPC anunciado estar “a trabalhar para que a Volta a Portugal possa realizar-se entre 27 de setembro e 05 de outubro”, com uma redução de 11 para nove etapas.“A Podium Events e a FPC decidiram proceder ao adiamento da 82.ª Volta a Portugal em Bicicleta Santander para 2021. A decisão foi motivada pelo contexto de pandemia gerado pela covid-19 que tornou inviável a realização este ano de um evento desta dimensão”, lê-se no comunicado emitido pela Podium Events.Entre os motivos apresentados para o adiamento, a organização da corrida apresenta “a evolução da pandemia, o estado de incerteza sobre a mesma, assim como a recusa de autorização de passagem e permanência da prova por parte de algumas autarquias”, assim como a “prioridade inequívoca de proteger a saúde pública”.”, prossegue a Podium, que agradece o apoio de patrocinadores e parceiros nas decisões tomadas.





Intenções frustradas







Em 25 de junho último, a Podium Events, em comunicado conjunto com a FPC, anunciou estar “a equacionar outros cenários e a procurar ativamente encontrar com os seus parceiros uma data alternativa para a realização do evento, ainda em 2020”.A realização da Volta tinha recebido luz verde da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Governo, atendendo às orientações para a retoma de competições ao ar livre de modalidades individuais e à aprovação do plano sanitário para a prova.No entanto, as Câmaras Municipais de Viana do Castelo e Viseu anunciaram que não receberiam a passagem da corrida nos seus concelhos.

O calendário velocipédico esteve suspenso desde meados de março, devido à pandemia de covid-19, e foi retomado em 5 de julho, com uma prova de reabertura, em Anadia.