A Volta triunfal de Alarcón

Foto: Lusa/Nuno Veiga

Raúl Alarcón está a 20,3 quilómetros de poder festejar a vitória na 79.ª Volta a Portugal em bicicleta, que se conclui hoje, na décima etapa, com um contrarrelógio nas ruas de Viseu.



Líder desde a primeira etapa, Alarcón é o último a partir e sai para a estrada às 16h53, dois minutos depois do terceiro classificado, o espanhol Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital do Loulé).



O facto de o segundo classificado, Amaro Antunes, ser colega de equipa do camisola amarela fez com que o colégio de comissários da Volta a Portugal colocasse o português como antepenúltimo a sair para o 'crono', às 16h49.



O contrarrelógio de 20,3 quilómetros será apenas uma formalidade para confirmar a vitória de Alarcón, que tem 28 segundos de vantagem sobre o seu companheiro algarvio, longe de ser um especialista na luta contra o cronómetro.



Em aberto está a luta pelo pódio, com Vicente García de Mateos a ter oito segundos de vantagem sobre o quarto classificado, o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), que vai para a estrada às 16h47.



O espanhol Gotzon Udondo (Euskadi-Murias) será o primeiro dos 113 resistentes a partir para o 'crono', abrindo as 'festividades' às 14h51.