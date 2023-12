Aaron Gordon desfalca os Nuggets após mordidela de cão

, revelaram os Nuggets num curto comunicado, com o portal de internet The Athletic a especificar que o atleta levou 21 pontos.Ainda assim, a condição clínica de Gordon, de 28 anos, é "boa", segundo o seu clube, que não indicou qual o tempo estimado de paragem.Com 16 pontos marcados e 10 ressaltos, Gordon participou na vitória dos Nuggets, atuais campeões da NBA, contra os Golden State Warriors (120-114), em Denver, no dia 25 de dezembro.