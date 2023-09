ABC apura-se para a Liga Europeia de andebol, após bater o Trebnje

Na primeira mão desta ronda única de qualificação, disputada na Eslovénia, os adversários dos minhotos tinham vencido por 31-29.



O resultado não comprometia as aspirações dos bracarenses em dar a volta à eliminatória em casa e assegurar a presença na renovada fase regular da Liga Europeia, que irá integrar 32 equipas, distribuídas por oito grupos.



O ABC, quarto classificado do campeonato em 2022/23, atingiu pela última vez uma fase de grupos de uma prova europeia em 2016/17, quando integrou o Grupo D da Liga dos Campeões, depois de ter derrotado o Maccabi Telavive (Israel) e o Bregenz HB (Áustria) na fase de qualificação.



Ao intervalo, o ABC vencia por 14-13, o que lhe dava então uma desvantagem tangencial na eliminatória. Na segunda parte, o 'forcing' teve sucesso, com o central brasileiro Leonardo Abrahão a chegar aos oito golos, o último dos quais a 'valer' a eliminatória, e o lateral Vinícios Carvalho, também brasileiro, a contribuir com seis.



O jogo no Pavilhão Flávio Sá Leite foi sempre bastante equilibrado e só com o golo de Carlos Martins, que deu o 20-18, os minhotos equilibraram a eliminatória.



Logo de seguida, Leonardo Abrahão fez o 21-18, com a 'balança' a cair, finalmente, para a equipa da casa.



No minuto 45, Vinícios Carvalho apontou o 24-20, no que foi a primeira vez que se registou quatro golos de diferença, para gáudio dos adeptos minhotos.



Os eslovenos ainda empataram a eliminatória por duas vezes (27-25 e 28-26).



Com minuto e meio para jogar, o ABC construiu bem o ponto decisivo, apontado por Abrahão, a 37 segundos do final.