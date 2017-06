ABC junta-se ao Sporting na final da Taça de Portugal de andebol

Lusa 03 Jun, 2017, 19:59 | Outras Modalidades

Os bracarenses chegaram ao intervalo a vencer por 12-11 e conseguiram o golo do triunfo já perto do final, por Pedro Seabra.

Na final, que se disputa no domingo, o ABC joga com o Sporting, num encontro entre as duas equipas com mais Taças de Portugal, com vantagem para os lisboetas, que têm 15, mais quatro do que os minhotos.