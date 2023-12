Abdelwahed perde medalha de prata por doping

Com a desclassificação de Abdelwahed, o italiano Osama Zoghlami passa para a medalha de prata e o espanhol Dani Arce sobe do quarto lugar para bronze. O título foi conquistado pelo finlandês Topi Raitinen, vencedor em 8.21,80 minutos.Abdelwahed deu positivo por meldonium, um medicamento utilizado para tratar problemas cardíacos mas igualmente incluído, como modulador metabólico, na lista de produtos proibidos da Agência Mundial Antidopagem (AMA).Segundo a AIU, todos os resultados do atleta desde 19 de agosto de 2022, o dia da prova nos Europeus, são anulados, acarretando nomeadamente a perda de títulos, prémios, medalhas, pontos e prémios monetários.