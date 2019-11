Académica perde nas `meias` da Liga Europa de judo, Salesianos eliminado

Depois de duas derrotas inaugurais, de Teresa Santos (-52 kg) e Ana Sousa (-57 kg), perante Nadezda Petrovic e Eteri Niparteliani, respetivamente, a formação portuguesa ainda aspirou à reviravolta, com as vitórias das judocas espanholas Saray Padilla (-63 kg) e Sara Rodriguez (-70 kg), a última já em ‘ponto de ouro’, frente a Anja Obradovic e Megan Fletcher.



No combate decisivo, a campeã europeia de juniores e ‘bronze’ mundial no mesmo escalão etário Patrícia Sampaio (+70 kg) ainda conquistou um primeiro ‘waza-ari’, mas não evitou o ‘ippon’ de Milica Zabic, que afastou a Académica da luta pelo ouro.



No entanto, a Académica ainda tem hipóteses de medalha, disputando, na tarde de hoje, o terceiro lugar do pódio, na repescagem.



Já a equipa masculina de judo do Salesianos foi eliminada da Liga Europa, após derrota, por 5-0, com os alemães do TSV Abensberg, da Alemanha, na primeira ronda da repescagem.



O conjunto português, composto por João Abreu, Henrique Lopes, Steve Castanheira, Guilherme Salvador e Vasco Rompão, que já tinha sofrido uma derrota, nos ‘oitavos’, diante do Nice Judo, de França, por 3-2, não conseguiu contrariar a superioridade alemã e perdeu os cinco combates que disputou, todos por ‘ippon’.



Com as duas derrotas, o Salesianos abandonou a competição sem conseguir uma vaga na Liga dos Campeões, prova principal, na próxima temporada, que apenas os quatro primeiros classificados asseguram, tanto na vertente masculina como na feminina.



Na segunda ronda de repescagem, o TSV Abensberg vai defrontar o JC Rakovica, da Sérvia, que já tinha derrotado nos oitavos de final da competição.