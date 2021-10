Açores com novo regulamento do “Desporto Adaptado"

Numa nota enviada hoje às redações, a Secretaria Regional da Saúde e Desporto adianta que está publicada em Jornal Oficial a Portaria que aprova o regulamento do projeto “Desporto Adaptado”.



A publicação da portaria, sublinha a nota do Governo Regional, "pretende integrar de forma plena o desporto adaptado nas atividades enquadradas e dirigidas por associações ou federações desportivas do movimento associativo desportivo, dotadas do estatuto de Utilidade Pública Desportiva".



O regulamento do projeto “Desporto Adaptado” prevê apoios para atividades desenvolvidas por clubes, associações ou federações desportivas e que tenham estatuto de utilidade pública desportiva.



Os apoios a conceder, no âmbito da atividade local, podem assumir a forma de comparticipação financeira e de utilização gratuita de instalações desportivas que estejam integradas no parque desportivo de ilha.



Está previsto também apoiar entidades organizadoras de torneios regionais, através da comparticipação financeira para os encargos com transportes aéreos ou marítimos.



O regulamento do projeto “Desporto Adaptado” prevê ainda apoios para a participação em provas nacionais de modalidade e que estejam integradas nas competições da respetiva federação desportiva.



De acordo com a portaria publicada em Jornal Oficial, o projeto “Desporto Adaptado” visa "promover a prática regular de atividade desportiva adaptada".



O documento justifica que, "face à evolução e ao desenvolvimento do desporto adaptado na Região, torna-se necessário diferenciar a prática desportiva adaptada da atividade física adaptada".



"A experiência obtida nos últimos anos ao nível da organização local e regional, conjugada com uma maior aproximação ao movimento associativo desportivo, constituem-se como pilares determinantes para a assunção de um modelo competitivo formal, cada vez mais abrangente a todas as modalidades desportivas", lê-se ainda na Portaria.