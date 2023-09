ADA São Pedro Sul vence Yalikavakspor para a Taça Europeia feminina de andebol

Na segunda campanha europeia da sua história, a ADA São Pedro Sul, terceira classificada no campeonato da época passada, arrancou a vitória na Turquia e uma vantagem de quatro golos com uma exibição de grande nível nos minutos finais da partida.



A formação portuguesa volta a defrontar no domingo o Yalikavakspor, novamente no Binnaz Karakaya Sports Hall, pelas 15:00 (hora portuguesa), em encontro que decidirá a passagem à terceira ronda da Taça Europeia, terceira prova mais importante.



A central angolana Mornesa Tenda, com 13 golos, foi a jogadora em destaque nas ações de concretização na equipa da ADA São Pedro Sul, enquanto no Yalikavakspor esse papel pertenceu à ponta direita Yasemin Ozgur, com oito remates certeiros.