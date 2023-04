Adam Yates conquista 76.ª edição da Volta à Romandia

Gaviria, de 28 anos, somou a segunda vitória em 2023, ano de estreia na Movistar, batendo o alemão Nikias Ardnt (Bahrain-Victorious), segundo, e o britânico Ethan Hayter (INEOS), terceiro, nos 170,8 quilómetros entre Vufflens-la-Ville e Genebra.



O dia acabou por não trazer quaisquer mudanças no ‘top 10’ da geral, dando a Yates o primeiro grande triunfo na UAE Emirates, para que se transferiu em 2023 proveniente da INEOS.



O corredor de 30 anos bateu o norte-americano Matteo Jorgenson (Movistar), segundo, por 19 segundos, deixando o italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) na terceira posição, a 27 segundos.



O português Nelson Oliveira (Movistar) subiu ao 26.º lugar e terminou a 5.07 minutos do vencedor da corrida, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates) ascendeu três lugares e fechou em 108.º.



A Romandia foi a penúltima corrida de escalão máximo mundial antes da Volta a Itália, que começa no próximo sábado, com a Eschborn-Frankfurt, clássica de um dia, agendada para segunda-feira.