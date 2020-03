Adiamento dos Jogos traz "tranquilidade" - secretário de Estado

"A primeira reação é a de esta [a decisão hoje tomada de adiar os Jogos] ter sido uma boa notícia, no sentido de não ter demorado muito tempo. Estava a causar uma grande ansiedade ao movimento olímpico e paralímpico, e em particular aos atletas", destacou o governante.

Segundo João Paulo Rebelo, esta "incerteza" em torno do adiamento ou não da competição não permitia restaurar "a tranquilidade no movimento desportivo", algo que assim foi conseguido.

Num momento em que os atletas de alta competição podem treinar, ainda que altamente condicionados no âmbito das medidas determinadas pelo Governo devido ao estado de emergência decretado para enfrentar a pandemia, o secretário de Estado vê este como um momento em que se ganhou "algum oxigénio".

"Para que nos possamos reprogramar da melhor forma, garantindo as melhores condições, sobretudo as de saúde, para que ninguém esteja em risco. Por mais importante que seja o desporto ou outra atividade, acima de tudo está a nossa saúde e a saúde de todos", sentenciou.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.

"Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde, o presidente do COI [Thomas Bach] e o primeiro-ministro do Japão [Shinzo Abe] concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021", lê-se no comunicado.

Esta decisão foi, de acordo com o mesmo documento, tomada "para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e de comunidade internacional".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.077 mortos em 63.927 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Em Portugal, há 30 mortos e 2.362 infetados confirmados. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.