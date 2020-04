Adiar Tóquio2020 obriga a alterações do regime jurídico das federações

“Qualquer modificação ou criação de regime excecional que se pretenda promover neste âmbito terá de passar por uma alteração a este regime jurídico”, esclareceu à agência Lusa o gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.



A pandemia covid-19 ditou que os Jogos Olímpicos vão ser disputados agora de 23 de julho a 08 de agosto de 2021, quando estavam previstos decorrer de 24 de julho a 09 de agosto deste ano.



“Atento ao facto de o Comité Olímpico Internacional ter já anunciado o adiamento dos Jogos Olímpicos, é fundamental um processo de decisão aturado e responsável, sendo, naturalmente, o principal objetivo da tutela minimizar ao máximo o impacto negativo desta pandemia”, acrescentou o gabinete.



O regime jurídico das federações desportivas e as condições de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva prevê que o “mandato dos titulares dos órgãos das federações desportivas, bem como das ligas profissionais ou associações territoriais de clubes nelas filiadas é de quatro anos, em regra coincidentes com o ciclo olímpico”.



O mesmo regime determina ainda que “o estatuto de utilidade pública é atribuído por um período de quatro anos, coincidente com o ciclo olímpico”, sendo que, neste caso, será de cinco.



“Pode ler-se ainda no diploma em causa, a propósito da mesma matéria, que a renovação do mencionado estatuto deve ser requerida no decurso do ano de realização dos Jogos Olímpicos de Verão”, conclui.



Quanto ao Comité Olímpico de Portugal, que tem um regime à parte, o presidente José Manuel Constantino já se tinha manifestado quanto à necessidade de também estudar a situação.



"Os estatutos do COP estipulam que as eleições têm de ocorrer a seguir aos Jogos Olímpicos de Verão e que os mandatos têm a duração de quatro anos. É um assunto que será avaliado no plano jurídico de acordo com os estatutos do COP e a Carta Olímpica", esclareceu à agência Lusa o presidente do COP.



