Adriano Conceição campeão da Europa sub-23 em K1 maratonas

Adriano Conceição, que tinha sido bronze em 2019, em França, concluiu a prova em 1:57.44,06 horas, batendo o húngaro Zoltan Zoboki por 6,48 segundos e o checo Dan Sedlacek por 43,49.



Horas antes, Sérgio Maciel também levou o ouro em C1 sub-23, ao cumprir o trajeto em 1:51.11 horas, superiorizando-se aos húngaros Daniel Laczo e Mate Zsidai por 1.38 e 4.33 minutos, respetivamente.



Na quinta-feira, José Ramalho foi campeão da Europa na ‘short race’ do K1, enquanto o júnior Tomás Sousa foi bronze em C1 no que é o Europeu menos participado dos últimos anos, devido à pandemia da covid-19.



Em K1 sub-23, Maria Gomes acabou quinta classificada com o tempo de 1:54.36 horas, a 3.16 minutos do ouro da húngara Dorina Fekete.



No sábado, o vilacondense José Ramalho procura ampliar para sete o recorde de títulos europeus em K1, depois de ter sido campeão em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, bem como ‘vice’ em 2009 e 2013.



Em juniores, Rodrigo Santos compete em K1 e Beatriz Barros em C1.