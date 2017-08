Adriano Niz sagra-se campeão dos 400 metros livres dos Mundiais de veteranos

Lusa 20 Ago, 2017, 12:55 | Outras Modalidades

Adriano Niz completou a prova em 4.15,03 minutos, superando o búlgaro Tsanko Tsankov, com 4.15,12, e italiano Andrea Maniero, com 4.19,17.

Na mesma especialidade, mas no escalão 50-54 anos, José Freitas, do Clube Fluvial Portuense, conquistou a medalha de bronze, com o tempo de 4.34,31.

Nesta prova venceu o italiano Gian Luca Sondali, com 4.30,44, seguido do francês Laurent Kabiche, com 4.33,32.