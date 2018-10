AFIS há 40 anos que leva saúde à cidade de Ovar

Para a história da 30.ª Meia-Maratona fica o registo dos vencedores Nuno Lopes e Catarina Ribeiro.



Durante três décadas apoiado em vários parceiros sempre fiéis o clube vareiro AFIS (Atletas Fim de Semana) tem organizado uma prova elogiada por todos os agentes da modalidade.



Ao fim de 30 anos, o presidente da associação Luís Gama, destaca a alegria e colorido que a meia-maratona traz à cidade envolvendo cerca de 3500 pessoas e com resultados desportivos assinaláveis.



O líder do AFIS revelou à RTP Multimedia como nasceu o clube: “Surgiu na sequência de encontros espontâneos de várias pessoas que ao domingo se encontravam para correr e foram criando eles de amizade entre si. O grupo sentiu depois necessidade de se autodenominar para participar numa primeira prova e nasceu o AFIS”.



Após 40 anos de existência o AFIS tem mais de 100 atletas federados que, na opinião de Luís Gama, “são o principal património do clube”.



Orientados pelo professor António Bessa “o AFIS tem atletas em todas as disciplinas do atletismo e uma campeã nacional de juniores do salto em altura Miriam Tavares”, realçou o líder do clube.



A juntar a tudo isto o AFIS tem ainda uma sede social própria que é o orgulho de todos os seus associados.