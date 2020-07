Carolina Mendes e Afonso Antunes vencem segunda etapa da liga nacional de surf

Com apenas 16 anos, Afonso Antunes partilha agora a liderança da hierarquia com Frederico Morais, depois de ter superado na final Miguel Blanco, ao amealhar um total de 14,35 pontos, contra 11,10 do compatriota.



“É dos dias mais felizes da minha vida. É um resultado merecido, depois de tudo o que passei no início do ano, quando parti a perna. Trabalhei muito para estar aqui. Penso que ter chegado muito forte fisicamente a esta etapa acabou por ser um fator determinante. Agora vou dar tudo para vencer a próxima etapa”, declarou Afonso Antunes, após a primeira vitória na liga.



Na final feminina, Carolina Mendes, campeã nacional em 2016 e 2017, conseguiu 12,60 pontos, suficientes para levar a melhor sobre Iolanda Hopkins, que ficou a 0,30 da rival.



Carolina, que alcançou a nona vitória na liga, depois da última em 2018, sobe ao topo do ‘ranking, mostrando-se “muito feliz por ter vencido e garantindo que vai trabalhar para vencer a próxima etapa”.