Afonso Costa e Dinis Costa avançam na qualificação de remo

Afonso Costa e Dinis Costa asseguraram uma das seis vagas na final, a disputar na terça-feira, ao terminarem a regata de repescagem no segundo lugar, em 06.27.27 minutos, sendo apenas batidos pelos austríacos Julian Schoeberl e Lukas Reim (06.26,95), na competição que decorre em Lucerna, na Suíça.



Os irmãos Costa tinham sido relegados para a repescagem, ao terminarem uma das regatas de qualificação no terceiro lugar.



Em "double scull" (M2x), André Pinto e Afonso Santos ficaram arredados da disputa pelas duas últimas vagas em Paris2024 nesta categoria.



Depois de terem vencido a regata da repescagem, no domingo, André Pinto e Afonso Santos terminaram a primeira manga das semifinais no quarto lugar, em 06.30,97 minutos, falhando os três primeiros lugares que davam acesso à final por mais de seis segundos.



A regata final de qualificação atribui vagas aos dois primeiros classificados das categorias LM2x e M2x para os Jogos Olímpicos Paris2024, que vão ser disputados entre 26 de julho e 11 de agosto.



Afonso Costa procura a segunda presença em Jogos Olímpicos, depois de ter estado em Tóquio2020 ao lado de Pedro Fraga, terminando na 13.ª posição.