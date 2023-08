Afonso Silva é campeão mundial júnior de patinagem de velocidade em estrada

Silva, que em julho se tinha sagrado vice-campeão da Europa, melhorou o estatuto entre o escalão jovem com o título mundial hoje conquistado, deixando o checo Metodej Jilek em segundo e o italiano Manuel Ghiotto em terceiro.



É o primeiro título mundial de sempre para Portugal na patinagem de velocidade, dias depois de, na pista, Francisca Henriques ter sido bronze em 500m+D, o primeiro pódio português de sempre na pista.



"É uma enorme felicidade poder representar a seleção com o melhor resultado do nosso desporto. Espero conseguir esta façanha mais vezes", declarou o atleta, pouco após o feito.



Em primeiro ano de júnior, o atleta do Prazeres sente-se "muito feliz" e agradeceu à equipa técnica e família pelo "resultado memorável".