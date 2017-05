Agência antidopagem pode levantar suspensão à Rússia

Mário Aleixo - RTP 19 Mai, 2017, 10:08 | Outras Modalidades

Suspensa desde 2015, devido a um escândalo de "doping" generalizado no país, a "RUSADA" poderá retomar os controlos antidoping caso a AMA entenda que a filiada "está a respeitar as condições impostas".



"Já houve um enorme trabalho feito. A AMA decidirá se 'a RUSADA' está a respeitar as condições impostas para retomar os controlos (antidoping)", disse Craig Reedie numa conferência de imprensa em Montreal, Canadá.



A AMA retirou a acreditação à agência russa em novembro de 2015, na sequência do relatório elaborado por Richard McLaren, que revelou um sistema de dopagem alargado na Rússia, com apoio estatal.



Depois de o Comité Olímpico Internacional (COI) ter colocado a decisão nas federações de modalidade, muitos atletas russos foram impedidos de participar nos Jogos Olímpicos Rio2016.



O Comité Paralímpico Internacional (IPC) foi mais longe e baniu a Rússia dos Jogos Paralímpicos 106, disputados também no Rio de Janeiro.