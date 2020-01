Agressor da tenista Petra Kvitova com pena de prisão aumentada para 11 anos

Em março de 2019, Radim Zondra tinha sido condenado a oito anos, mas o enquadramento legal no tipo de ataque, que passou a roubo agravado, levou agora a um agravamento da pena de prisão por parte da justiça.



A tenista, de 29 anos, duas vezes campeã em Wimbledon, em 2011 e 2014, foi assaltada e atacada na própria casa, em Prostejov, e foi esfaqueada na sua mão dominante, a esquerda, na luta que travou com o assaltante, que se fez passar por canalizador.



Na ocasião, com várias lesões graves na mão esquerda, com risco na perda de dedos, os médicos admitiram que a tenista poderia não voltar a jogar, mas Kvitova conseguiu regressar ao mais alto nível.



A tenista, atual número sete do mundo, disputa o torneio de Brisbane, que serve de preparação para o Open da Austrália, torneio do Grand Slam em que foi finalista no último ano.