Águas Santas testa invencibilidade do FC Porto na `final four` da Taça

O Pavilhão Multiusos de Pinhel vai receber, no sábado e domingo, a ‘final four’ da Taça de Portugal, que será disputada pelas equipas que acabaram por terminar o campeonato nos primeiros lugares. As quatro equipas ultrapassaram três adversários para chegar à fase decisiva da Taça de Portugal.



O FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça da Portugal em 2018/19 (em 2019/20 não se realizou devido à pandemia de covid-19), venceu todos os jogos nas competições nacionais que disputou esta época, tendo mesmo terminado o campeonato com 30 vitórias em 30 jogos, num ano marcado pela morte do guarda-redes Alfredo Quintana.



Pela frente, os ‘dragões’ vão ter o Águas Santas, que já venceu a Taça de Portugal uma vez, em 2001/02, e que terminou o campeonato no quarto lugar.



Na outra meia-final, o Sporting, equipa com mais troféus na competição, vai defrontar o Benfica, que venceu a Taça de Portugal pela última vez em 2015/16.



Os ‘leões’ terminaram o campeonato no segundo lugar, enquanto o Benfica foi terceiro, com uma vitória para cada lado nos embates entre ambos. No seu pavilhão, o Sporting venceu o Benfica por 31-29, algo que os ‘encarnados’ também conseguiram na segunda volta, ao vencerem pelos mesmos dois golos de diferença (34-32).



O Sporting já venceu a Taça de Portugal por 15 vezes, seguido do ABC com 12, do FC Porto com oito e do Benfica com seis, enquanto o Águas Santas venceu a prova uma única vez.



O Belenenses tem quatro troféus no seu museu, enquanto Madeira SAD e Xico Andebol triunfaram uma vez.