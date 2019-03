AJ Moreira conquista Taça de Portugal de voleibol feminino

Lusa Comentários 10 Mar, 2019, 18:19 | Outras Modalidades

A formação de Nogueira da Regedoura, do concelho de Santa Maria da Feira, que pela primeira vez participou nesta fase da competição, vincou a sua superioridade em quase toda a partida, mostrando maior concentração e assertividade nas movimentações ofensivas.



Mesmo com uma entrada algo receosa no 'set' inaugural, a AJ Moreira foi adquirindo confiança com um par de ataques bem-sucedidos, recuperando a liderança no marcador que não mais largou até ao final, garantindo um triunfo por 25-22.



Já o Clube K, que já no primeiro 'set' tinha demonstrando alguns problemas de concentração, com o bloco ser muito permissivo e os ataques e não terem grande eficácia, viram a prestação agravar no segundo parcial, chegando a encaixar uma desvantagem de cinco pontos, que ainda conseguiu ser encurtada na fase final, mas para um insuficiente 25-23.



A formação açoriana entrou para o terceiro parcial a querer dar o tudo por tudo, usando o forte remate das suas jogadoras para manter as distâncias controladas, mas a tarde não era de particular inspiração para equipa insular, que voltou a ser superada pela consistência da AJ Moreira, que com mais confiança fechou o jogo com um esclarecedor 25-20.



A equipa nortenha sucede assim ao Porto Vólei na conquista de um inédito troféu para o clube, enquanto que o Clube K perdeu, pela segunda vez consecutiva, o jogo da final, e curiosamente pelo mesmo resultado do ano passado (3-0).



No final desta partida, Ricardo Lemos, treinador da AJ Moreira, falou num "momento histórico para o clube" que completa o quinto ano de existência.



"Acho que se notou no jogo de hoje quem nem sempre a experiência é um fator decisivo. Temos atletas jovens, mas que quiseram muito ganhar e se prepararam muito bem, e isso teve muito peso neste jogo", analisou o técnico vencedor.



Já Paulo Barreto, treinador do Clube K, reconheceu que a sua equipa "nunca entrou verdadeiramente no jogo", admitido a superioridade do adversário.



"Não é fácil fazer uma análise depois de um jogo que não nos caiu bem. Mas, temos de o encarar de forma natural, e reconhecer quando a equipa adversária foi superior a nós, em quase todos os capítulos da partida. Temos de continuar a trabalhar, para o ano voltamos a estar nesta final", apontou o técnico brasileiro.







Jogo no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.



AJ Moreira - Clube K, 3-0.



Parciais: 25-22 (26 minutos), 25-23 (30) e 25-20 (24).







Equipas



- AJ Moreira: Maria Corral, Francisca Cruz, Inês Pereira, Anna Wruck, Yana Shevchuk e Luz Delfines. Jogaram ainda Rita Elísio (líbero), Catarina Oliveira e Daniela Matos



Treinador: Ricardo Lemos.



- Clube K: Fabiana Costa (líbero), Luciana Oliveira, Maiara Moreira, Jaciara Barreto, Katia Silva e Glauciene Martins. Jogaram ainda Paula Barros, Cristiana Melo e Gabriela Reis.



Treinador: Paulo Barreto.







Árbitros: Hélio Ormonde e Teresa Ferreira.



Assistência: Cerca de 300 espetadores.