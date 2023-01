AJM/FC Porto nos `quartos` da Taça Challenge feminina de voleibol, graças a `golden set`

Também a jogar contra romenas, o Clube K voltou a ser batido em três sets apenas e fica pelo caminho na Taça Challenge.



Após uma vantagem de 3-2 na primeira mão, há uma semana, antevia-se difícil a tarefa da AJM/FC Porto e assim foi, com um jogo muito disputado, em que o Rapid chegou a 3-2 e forçou à disputa de um decisivo set de ouro, que formação lusa ganhou por 15-11.



De início, da AJM/FC Porto entrou 'de rompante' a chegou a 2-0, com primeiros parciais de 25-21 e 25-23 a seu favor. Depois, o Rapid virou o resultado, com 25-23, 25-17 e 15-12.



Na equipa treinada por Rui Moreira voltou a ser a grande referência, com 30 pontos na partida, bem secundada pela compatriota Tia Jimerson (19).



Depois da derrota por 3-0 em Ponta Delgada, o Clube K voltou a perder pelos mesmos números finais em Lugoj. Os sets fecharam em 25-14, 25-22, e 28-26.



Nos quartos de final, a AJM/FC Porto vai defrontar o Jedinstvo Stara Pazova, da Sérvia.