AJM/FC Porto vence Olympiacos e fica perto dos `oitavos` da Taça CEV de voleibol

A AJM/FC Porto venceu hoje por 3-0 as gregas do Olympiacos, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Taça CEV feminina de voleibol, e ficou muito perto de seguir em frente na competição.