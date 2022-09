Alaphilippe vai defender título nos Mundiais apesar da queda na Vuelta

O corredor da Quick-Step Alpha Vinyl figura entre os convocados do selecionador francês, Thomas Voeckler, para a prova de fundo dos Mundiais, agendada para 25 de setembro, juntamente com Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Rémi Cavagna e Bruno Armirail.



A presença de Alaphilippe era uma das grandes dúvidas destes Campeonatos do Mundo, uma vez que ‘Loulou’ deslocou o ombro direito na aparatosa queda que sofreu na 11.ª etapa da Volta a Espanha, em 31 se agosto.



Desde que desistiu da prova espanhola, o ciclista de 30 anos não voltou a competir.



Alaphilippe é o bicampeão mundial de fundo em título, depois de ter conquistado pela primeira vez a camisola arco-íris em Imola, em 2020, e ter ‘bisado’ no ano passado, na Flandres.



Os Mundiais de ciclismo de estrada de Wollongong, Austrália, decorrem entre 18 e 25 de setembro.