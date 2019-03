Alaphilippe vence segunda etapa e Yates sobe à liderança da Tirreno-Adriático

Lusa Comentários 14 Mar, 2019, 17:25 | Outras Modalidades

Alaphilippe foi o mais rápido de um grupo de 33 ciclistas que chegaram na frente da corrida a Pomarance, 195 quilómetros após a partida em Camaiore, gastando 4:48.09 horas.



Apesar de a etapa terminar com uma contagem de montanha, acabou por ser um grupo alargado a chegar com o mesmo tempo, com o belga Greg Van Avermaet (CCC) a ser segundo e o italiano Alberto Bettiol (Education First) terceiro.



Os portugueses Rui Costa (UAE-Emirates), na 23.ª posição, Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin), na 27.ª, e José Gonçalves (Katusha-Alpecin), na 33.ª, terminaram no grupo da frente, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) foi 41.º e perdeu 47 segundos.



Beneficiando do triunfo da Mitchelton-Scott no contrarrelógio coletivo da primeira etapa, Yates subiu à liderança, com o mesmo tempo do norte-americano Brent Bookwalter, seu colega de equipa, e mais sete segundos do que o eslovaco Primoz Roglic e do que o belga Lauren de Plus, ambos da Jumbo-Visma.



Rui Costa é o melhor português na geral, na 27.ª posição, a 1.19 minutos do topo, com Ruben Guerreiro (32.º) e José Gonçalves (33.º) a estarem a 1.38, e Nelson Oliveira a ser 42.º, a 2.19.



Na sexta-feira corre-se a terceira etapa, a mais longa desta edição, com 226 quilómetros a ligarem Pomarance e Foligno.