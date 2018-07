Alaphillippe vence primeira etapa de montanha e Van Avermaet reforça liderança

Lusa Comentários 17 Jul, 2018, 17:36 | Outras Modalidades

Na ligação de 158,5 quilómetros entre Annecy e Le Grand-Bornand, com três contagens de montanha de primeira categoria e uma de categoria especial, Alaphilippe cortou a meta após 4:25.27 horas, com 1.34 minutos de avanço sobre o espanhol Ion Izaguirre (Bahrain Merida) e 1.40 em relação ao estónio Rein Taaramae (Direct Energie), enquanto Van Avermaet foi quarto, a 1.44.

O belga, que conquistou a camisola amarela no contrarrelógio por equipas do terceiro dia, chegou com mais de minuto e meio de vantagem sobre o grupo dos favoritos e passou a dispor de 2.22 de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas (Sky) e 3.10 face ao espanhol Alejandro Valverde (Movistar), segundo e terceiro, respetivamente.

Na véspera de mais uma etapa nos Alpes, a 11.ª, com apenas 108,5 quilómetros, a ligar Albertville a La Rosiére, e com duas contagens de montanha de categoria especial e uma de primeira, a coincidir com a meta, o britânico Chris Froome (Sky), que procura a quinta vitória no Tour, quarta consecutiva, está no sexto lugar, a 3.21 do líder.