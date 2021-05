Alberto Bettiol vence 18.ª etapa, Egan Bernal segue na liderança

Bettiol, de 27 anos, completou os 231 quilómetros entre Rovereto e Stradella em 5:14.44 horas, batendo por 17 segundos o também italiano Simone Consonni (Cofidis), segundo colocado, enquanto o irlandês Nicolas Roche (DSM) terminou em terceiro.

O pelotão chegou a 23 minutos do vencedor, com os principais favoritos à geral, que continua a ser encabeçada por Egan Bernal, com 2.21 minutos de vantagem para o italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), segundo, e 3.23 para o britânico Simon Yates (BikeExchange), terceiro.

Na sexta-feira, o pelotão enfrenta a 19.ª tirada, com 166 quilómetros entre Abbiategrasso e Alpe di Mera, com uma contagem de montanha de primeira categoria a coincidir com a meta.