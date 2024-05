Alcaraz falha Masters 1.000 de Roma devido a problema físico

"Senti dores e algum desconforto no braço depois de jogar em Madrid. Os exames que fiz hoje detetaram um edema muscular no antebraço, consequência da minha recente lesão. Infelizmente, não poderei jogar em Roma", revelou Alcaraz, a três semanas do início de Roland Garros.

O tenista espanhol, de 20 anos, explicou que precisa de repousar para poder regressar em pleno aos `courts`, depois de ter sido eliminado nos quartos de final do Masters 1.000 de Madrid, onde terminou um período de cerca de um mês sem competir.