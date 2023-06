Alcaraz vence em Queens e sobe a número 1 do Mundo

Alcaraz, atual número dois mundial, bateu o n.º 18 da hierarquia por duplo 6-4, na relva do Queen’s Club, num encontro que teve a duração de uma hora e 36 minutos.



O tenista espanhol, de apenas 20 anos, somou o 11.º título da carreira no circuito ATP e o quinto deste ano, depois de Madrid, Barcelona, Indian Wells e Buenos Aires, com a particularidade de este ter sido o primeiro disputado em relva.



Com o triunfo em Londres, Alcaraz já sabe que vai subir à liderança do ranking mundial na segunda-feira, destronando do posto o sérvio Novak Djokovic.



O espanhol dominou a final, sem consentir qualquer quebra no seu serviço durante os dois sets, e conseguiu vencer dois jogos de serviço de Alex De Minaur, um em cada set, que lhe permitiram vencer o encontro.



“É incrível viver esta experiência em frente de toda a minha família e da minha equipa. Significa muito ter o meu nome neste troféu, tenho assistido a este torneio desde que comecei a ver ténis. Tem sido muito especial jogar aqui, muitas lendas ganharam aqui. Ver o meu nome no troféu, entre os melhores, é incrível", disse o espanhol após o triunfo.