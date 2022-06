Aleksandr Vlasov vence quinta etapa e assume liderança da Volta à Suíça

O recente vencedor da Volta à Romandia, de 26 anos, concluiu os 190,1 quilómetros entre Ambri e Novazzano em 4:30.28 horas, batendo três outros ciclistas ao cortar a meta após repetidas passagens pela subida de Pedrinate.



O norte-americano Neilson Powless (EF Education-Easy Post) foi segundo, com o dinamarquês Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) em terceiro, enquanto o britânico Geraint Thomas (INEOS) ficou fora do pódio, em quarto.



O grupo chegou com o mesmo tempo, num dia que 'agitou' os primeiros lugares da geral, agora encimada por Vlasov, com seis segundos para Fuglsang, segundo, e sete para Thomas, terceiro.



Os dois portugueses em prova subiram lugares na geral, com Nelson Oliveira (Movistar) a seguir no 36.º posto e Rui Costa (UAE Emirates), que já venceu a corrida por três vezes, em 79.º.



Na sexta-feira, a sexta etapa liga Locarno a Moosalp com duas subidas de categoria especial, uma delas a coincidir com a meta, e será decisiva nas contas finais da corrida.