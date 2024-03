Aleksandr Vlasov vence sétima etapa do Paris-Nice com McNulty a segurar liderança

O traçado da etapa foi modificado pela organização devido às condições meteorológicas adversas esperadas para a estação de esqui de Auron, mas a deslocação do final da tirada para La Madone d’Utelle e a redução da distância para apenas 104 quilómetros desde Nice não retirou espetacularidade à jornada, na qual Vlasov se impôs após 2:44.03 horas na estrada.



A oito segundos do vencedor chegaram os favoritos, que se marcaram – adiando a luta pela geral final - e permitiram a saída do russo, deixando o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) em segundo e o esloveno Primoz Roglic, também da BORA-hansgrohe, em terceiro.



O russo atacou nos últimos quatro quilómetros da subida até à meta e aproveitou as hesitações atrás, das quais também beneficiou um ‘sofredor’ McNulty, ainda líder da geral por quatro segundos, após ter chegado a 27 do vencedor do dia.



O norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), que chegou em quinto também a oito segundos, está a quatro segundos, no segundo lugar, e o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) é terceiro, a 34.



Antes do último dia, igualmente de montanha, Evenepoel é quarto, a 36 segundos, e Roglic sexto a 1.21 minutos, num dia em que o português João Almeida (UAE Emirates) saiu do ‘top 10’, caindo para 13.º já a 2.53.



Se Almeida chegou em 19.º na etapa, a 1.50 minutos, Ruben Guerreiro (Movistar) foi 27.º, a 6.57 minutos, e é agora 23.º na geral.



Vlasov, “superfeliz por vencer”, admitiu que o plano da equipa germânica “era procurar ganhar a geral com Roglic”. “Mas as oportunidades, que se apresentam, são para se aproveitar”, atirou.



O muito frio que se fez sentir, além da chuva forte e da dureza da tirada, mesmo encurtada, converteu o dia em cima da bicicleta num ‘calvário’ para 12 ciclistas, que abandonaram, entre eles o colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Easy Post), mas também os principais sprinters em prova.