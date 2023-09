Alemanha sagra-se campeão mundial de basquetebol pela primeira vez

Depois de uma primeira parte equilibrada, com um empate 47-47 ao intervalo, os germânicos adiantaram-se no marcador e fecharam terceiro período com uma vantagem de 12 pontos e, apesar da reação dos sérvios no último período, conseguiram segurar a vantagem.



A Alemanha, que tinha como melhor resultado em terceiro lugar em 2002, consegue o primeiro título mundial de basquetebol, com a Sérvia, que tinha sido finalista derrotada em 2014, a ficar com a medalha de prata, enquanto o Canadá, que hoje venceu os Estados Unidos, terminou em terceiro e leva o bronze, numa competição que decorreu na Indonésia, Japão e Filipinas.