"Alentejana". Pelotão ataca sucessão de Maurício Moreira

Incontornável no calendário nacional, a "Alentejana" já teve vencedores de renome, como os espanhóis Enric Mas (2016), vice-campeão da Vuelta em 2021 e 2018, José Luís Rubiera (1999), um dos principais gregários de Lance Armstrong, Melchor Mauri (1998) campeão da Vuelta1991, Miguel Indurain (1996) pentacampeão do Tour, ou o belga Jasper Stuyven (2013), vencedor da Milão-Sanremo do ano passado, mas nos últimos anos tem-se conformado em lançar candidatos ao triunfo na Volta a Portugal.Contudo, o uruguaio está lesionado e a honra de transportar o dorsal número um cabe ao seu companheiro de equipa Luís Mendonça, vencedor em 2018 – o "sprinter" da Glassdrive-Q8-Anicolor e Rodrigues são mesmo os únicos ex-campeões presentes -, com a lista de candidatos a estar completamente em aberto, embora se espere que esta corrida marque o reinício das hostilidades entre os dois blocos mais fortes da época transata, que vão partir de Vendas Novas, na quarta-feira, para os 724 quilómetros da 39.ª edição, na máxima força.