Com a ausência de Cicalese, cuja lesão não foi especificada pelo COP, a participação portuguesa no FOJE de Inverno de 2023 fica reduzida a Ariana Ribeiro, de 17 anos, que vai competir na modalidade de esqui alpino, nas variantes de slalom e slalom gigante.O FOJE de 2023, competição multidisciplinar dedicada às modalidades de inverno, realiza-se entre 21 e 28 de janeiro, na região de Friuli Venezia Giulia, localizada no nordeste de Itália.