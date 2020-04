Alex Botelho enfrenta "um dos maiores desafios" na recuperação de acidente na Nazaré

"Há sete anos tive uma lesão nas costas que foi desafiante pelo tempo de recuperação, mas esta é o maior desafio pela intensidade inicial, pois estive entre a vida e a morte. Emocionalmente é processo muito duro, mas, ao mesmo tempo, um momento de aprendizagem muito bonito", confessou Alex Botelho, à agência Lusa.



O ‘big rider’ algarvio, de 29 anos, teve a sobrevivência em risco na sequência de um ‘wipeout’ [uma queda] durante o Nazaré Tow In Challenge, do circuito mundial de ondas gigantes, em 12 de fevereiro.



Alex Botelho foi projetado por uma onda e acabou por embater numa mota de água da equipa de segurança, perdendo os sentidos e entrado em paragem respiratória. Assim terá estado durante 10 minutos, até ser resgatado.



Depois de quase três semanas no hospital, o trabalho de recuperação do surfista continuou em casa, mas quando estavam a começar as sessões de fisioterapia a pandemia de covid-19 forçou-o a um isolamento social que atrapalha o processo.



"Tive de me adaptar e passar a ter muita disciplina, e alguma criatividade, para conseguir fazer o necessário para recuperar em casa. O fator psicológico é fulcral, e tento manter-me positivo e consistente, com uma rotina diária que me dê estabilidade para puxar pelos limites", partilhou.



O facto de a sua companheira ser osteopata tem sido um enorme apoio para Alex Botelho, ajudando-o a descobrir os exercícios caseiros certos para "superar, com cuidado, as necessárias etapas e não puxar demasiado para evitar retrocessos".



"Estou muito melhor, já consigo fazer as minhas tarefas diárias, de me levantar, andar, subir escadas, e sem sentir um esforço. Dantes, ficava logo cansado com qualquer coisa. Direi que já estou a 60% da minha recuperação", avaliou.



Mais difícil tem sido gerir as saudades do mar, da prancha e do surf, que, ainda assim, têm servido para domar o medo do regresso às ondas, mesmo quando as memórias do acidente são muito difusas.



"Lembro de algumas coisas antes e depois do acidente, mas logo que saí do hospital tive essa saudade de regressar à água. É um sentimento que é cada vez maior. Claro que também ainda sinto o medo, mas acredito que posso capturar essa energia para servir de motivação para o superar. É um desafio para ser encarado de forma positiva", vincou.



Um desafio, mas para a modalidade, tem sido a pandemia de covid-19 que limita a possibilidade da prática de surf nas praias nacionais.



Alex Botelho assegura que os surfistas têm cumprido o dever de confinamento, dando "um bom exemplo à sociedade".



"A comunidade nacional está a fazer um bom trabalho nesse sentido, e pelo contacto que tenho, com amigos e colegas que praticam surf, sei que a maioria tem cumprido as recomendações de ficar em casa e incentivando os outros a também o fazerem. O que tenho visto são alguns estrangeiros que cá estão e continuam a ir praticar", concluiu.