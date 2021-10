Alex Quiñonez assassinado em Guayaquil

O Ministério do Desporto do Equador disse que as autoridades estavam a investigar o homicídio do "melhor velocista da história do país" e expressou condolências aos familiares e amigos do atleta, de acordo com uma declaração.



O Equador encontra-se há quatro dias sob estado de emergência, decretado pelo Presidente do país, Guillermo Lasso, numa tentativa de combater o aumento da criminalidade.



Operações militares e policiais conjuntas têm-se concentrado em várias províncias do Equador, especialmente na província costeira de Guayas, cuja capital é Guayaquil, onde várias mortes violentas têm sido relatadas nas últimas semanas.



De acordo com fontes não oficiais, Quiñonez e um amigo foram mortos a tiro por assaltantes desconhecidos na zona conhecida como Colinas de la Florida, em Guayaquil.



Quiñonez não participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio deste ano, na sequência de uma decisão do Comité Olímpico Internacional, que suspendeu o atleta por ter falhado um teste de 'doping' de rotina.



O palmarés de Quiñonez inclui os títulos de campeão nos Jogos Pan-Americanos, Ibero-Americanos, Sul-Americanos e Bolivarianos, entre outros.